ZeroCalcare | puntata mah di Rebibbia Quarantine è Civil War – VIDEO

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 25 aprile 2020) Dopo una settimana di pausa, torna l’amatissimo, cronaca a fumetti della quarantena in quel di Roma (di Roma Nord Est – meglio dire).ha proposto durante ladi ieri di Propaganda Live l’episodio mah:war, dedicato allo scontro culturale tra coloro i quali continuano a rispettare in pieno la quarantena e quelli che invece iniziano a riprendersi le proprie libertà. Usando i termini di, è lo scontro tra Cinciallegri e Sociopatici (che sta venendo vinto dai primi, considerando i numeri in decremento di contagiati e morti – in barba ad alcune scappatelle dalla quarantena). Ma andando a vedere meglio – gli scontri sono trasversali: chi non vuole andare a lavorare a lavorare per rischiare il contagio ma sì per andare a scopare (è anche giunto il tempo). Chi continua ad odiare i ...