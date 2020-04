Virus | la guerra degli esperti che ha stravolto le nostre vite

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 25 aprile 2020) Francesca Bernasconi Da quando veniva definito simile all'influenza, fino alla dichiarazione di pandemia dell'Oms. Le tappe del nuovo coronain Italia "Il primo consiglio fondamentale è non essere preoccupati". Parole rassicuranti, che arrivavano dagliquando, a fine gennaio, il nuovo coronastava mettendo in ginocchio la Cina. Ma in Italia, l'arrivo della pandemia sembrava un'evento improbabile. Con il passare dei giorni, però, anche il nostro Paese ha sperimentato la vulnerabilità al Sars-CoV-2 e l'aggravarsi della situazione è andato di pari passo con il cambiamento dei toni. L'epidemia in Cina "È un evento fondamentalmente centrato in Cina", diceva il presidente dell'istituto superiore della Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, lo scorso 31 gennaio, spiegando come in quella fase bastasse prestare ...