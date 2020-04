Vincenzo Nibali, obiettivo Giro d’Italia 2020: le classiche italiane in preparazione, poi Liegi e Lombardia (Di sabato 25 aprile 2020) Il nuovo calendario dell’UCI ha letteralmente, e ovviamente, stravolto la stagione di tutti gli atleti, compreso Vincenzo Nibali che, al momento, non sa ancora con precisione quale sarà il suo programma per questa ‘nuova’ annata. In un’intervista rilasciata ad Eurosport infatti, il campione messinese, capitano della Trek-Segafredo, ha affermato che dovrà confrontarsi con il suo General Manager Luca Guercilena per la ripartenza e le indicazioni sulle gare. “Quest’anno dovevo fare il Giro d’Italia e poi pensare alle Olimpiadi. Vedendo ora il calendario, completamente stravolto, non so effettivamente da dove ripartirò”, ha affermato il due volte vincitore della Corsa Rosa, del Tour de France del 2014 e della Vuelta a España del 2010. Nonostante ciò, possiamo ipotizzare quali potrebbero essere le corse ... Leggi su oasport Vincenzo Nibali - obiettivo Giro d’Italia 2020 : le classiche italiane in preparazione - poi Liegi e Lombardia

