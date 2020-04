Victoria Beckham nel ciclone fa infuriare tutti “Con i milioni che hai…” (Di sabato 25 aprile 2020) E’ bufera su Victoria Beckham, la cantante fa arrabbiare tutti per aver chiesto al governo aiuti per mantenere il suo staff, scopriamo cosa è successo Anche i ricchi chiedono sostegno al governo, ed è quanto ha fatto Victoria Beckham. La cantante, che ha da poco festeggiato il suo compleanno in compagnia della famiglia, sta facendo parlare di sé in modo negativo. Nelle dirette Instagram, seguita da 28 milioni di follower, la modella si è mostrata felice con la sua famiglia. In questo periodo di quarantena i Beckam sono nelle Costwolds, tranne il primogenito Brooklyn che è con la fidanzata negli Stati Uniti. Finito il compleanno è tornata alla vita di tutti i giorni e quindi alla sua attività. Tuttavia, è emerso qualcosa che ha scatenato polemiche. La Beckham, che vanta un patrimonio da 380 milioni di euro, ha chiesto fondi ... Leggi su kontrokultura Coronavirus - i Paperoni che ci hanno guadagnato (e il caso Victoria Beckham)

Victoria Beckham chiede i fondi “coronavirus” al governo - nonostante un patrimonio da 335 milioni di sterline

