Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2020 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 aprile 2020) VIABILITÀ DEL 25 APRILEORE 16.20 MARCO CILUFFO BUONASERA E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO AL MOMENTO NON SI REGISTRANO PARTICOLARI CRITICITA’ SU TUTTE LE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO DIRAMAZIONESUD RICORDIAMO CHE FINO ALLE ORE 19 PER LAVORI RIMANE CHIUSA LA RAMPA DELLO SVINCOLO DI IMMISSIONE SULL A1 MILANO NAPOLI IN DIREZIONE FIRENZE RIMANE CHIUSA LA STRADA REGIONALE ROCCA DI PAPA TRA VIA DEI LAGHI E VIAIN ENTRAMBI I SENSI CAUSA ZONA ROSSA STRUTTURA SANITARIA SAN RAFFAELE RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI E DOMANI PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA DEL COVID 19, è SOSPESO IL DIVIETO DI CIRCONE PER I MEZZI PESANTI SUPERIORE ALLE 7.5 TON SU STRADE EXTRAURBANE ED INFINE PER PREVENIRE E CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19, È ...