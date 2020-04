Via ufficiale alle videochiamate WhatsApp fino a 8 persone e alle Messenger Rooms in

Leggi su optimagazine

(Di sabato 25 aprile 2020) Grandissime novità con lea 8ma anche con ledi Facebook, globalmente e anche in Italia. Nelle scorse ore, Mark Zuckerberg ha elencato una serie di novità previste proprio per i suoi prodotti di punta chiarendo quali sono le funzionalità ora messe a disposizione per facilitare i contatti a distanza, ancora in periodo di lock down Covid-19 per tutti. Lea 8hanno già fatto capolino nell'app di messaggistica, almeno nella sua versione beta Android. Ora proprio Zuckerberg ha annunciato che il rilascio definitivo della funzione è in corso per tutti, sia su iPhone che per dispositivi Android. L'aggiornamento cruciale sarà disponibile attraverso gli store iTunes e Google nel giro di pochissimo tempo e dunque le riunioni e gli incontri collettivi saranno ...