Vela | la Federazione approva piano da 535000 euro per società e tesserati

(Di sabato 25 aprile 2020) Secondo quanto scritto dall’ANSA, la Federhato undi sostegno dain favore di società e: il Consiglio Federale si è riunito in videoconferenza,ndo la misura straordinaria proposta dal presidente Francesco Ettorre, per far fronte al momento di emergenza. Viene rinviato di due mesi il prelievo delle quote di tesseramento, mentre il 40% delle quote di tesseramento tra giugno ed agosto resterà ai club. Sono state aumentate del 20% le quote di rimborso degli ufficiali di regata, mentre nel 2021 le quote di riaffiliazione saranno ridotte del 50%. Fin qui le misure per le società mentre sono state ridotte, inoltre, per ile quote d’iscrizione alle maggiori regate FIV del 2020, ovvero i Campionati Italiani Giovanili Singoli di Cagliari e Doppi di Dervio, il Campionato Italiano Classi Olimpiche di ...