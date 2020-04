Vaccini | Unicef | “Oltre 13 milioni di bambini senza nel mondo anche prima del coronavirus”

(Di sabato 25 aprile 2020) Oltre 13dinon ricevevano nessun vaccinoche il Coronavirus interrompesse le vaccinazioni a livello globale. Circa 182dinon hanno ricevuto ladose di vaccino contro il morbillo tra il 2010 e il 2018, ovvero 20,3diin media ogni anno, secondo un’analisi dell’. Questo perché la copertura globale delladose di vaccino contro il morbillo si attesta solo all’86%, ben inferiore al 95% necessario per prevenire epidemie di morbillo. L’aumento del numero dinon vaccinati ha portato ad allarmanti epidemie di morbillo nel 2019,in paesi ad alto reddito come gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Francia. “L’Italia è quarta fra i paesi ad alto reddito in cui inon hanno ricevuto ladose di vaccino contro il morbillo fra il 2010 e il ...

La settimana è sostenuta da partner nazionali ed internazionali, tra cui il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC ...Promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) per sensibilizzare popolazione, operatori sanitari e decisori sull’importanza dei vaccini in tutte le fasi della vita, la settimana è sostenuta ...