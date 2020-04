Vacca guarito dal Coronavirus | il comunicato del Venezia

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 aprile 2020) Antonio Juniordal: ecco ildelsulle condizioni del calciatore Antonio Juniordal. A comunicarlo è il, con una nota ufficiale sul sito della società. «Antonio Juniorha effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici per il-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo, pertanto il giocatore risulta completamenteinoltre si sottoporrà a tutti gli altri accertamenti previsti dal protocollo non appena sarà possibile». Leggi su Calcionews24.com