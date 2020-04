Un' estesa regolarizzazione degli immigrati è nell’interesse di tutti

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 25 aprile 2020) (A cura della Commissione Covid-19 dell’Accademia nazionale dei Lincei)Le attuali vicende sanitarie, sociali ed economiche, stanno esigendo un alto prezzo all’intera popolazione Italiana. L’esplosione della nuova patologia genera dolore e morti; causa la sofferenza delle imprese, l’alta disoccupazione e la caduta dei redditi; la paralisi nei rapporti sociali accentuata dal blocco della mobilità; una diffusa incertezza circa il futuro. Nell’attesa che la comunità scientifica individui farmaci e vaccini capaci di dominare la causa primaria della crisi,; urgente individuare e porre in atto quegli interventi, da attuare velocemente, per attenuarne gli effetti negativi e prevenirne altri che potrebbero a breve profilarsi.Si valuta che in Italia vivano, in condizioni di regolarità, cinque milioni e mezzo di stranieri, cui vanno ...