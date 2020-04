Uncharted e Hotel Transylvania 4 | la nuova data di uscita dei film Sony

Leggi su movieplayer

(Di sabato 25 aprile 2020)Pictures ha annunciato gli spostamenti nelle date didi alcunicome4.Pictures ha annunciato ladidi moltiin programma nei prossimi anni, tra cui gli attesi4. Lo studio ha dovuto modificare i suoi progetti per i lungometraggi in fase di sviluppo, post-produzione e nella fase delle riprese, interrotte per poter rispettare le disposizioni delle autorità. Il lungometraggio animato Superconnessi, di Phil Lord e Chris Miller, debutterà il 23 ottobre 2020, non più il 18 settembre. Escape Room 2 slitterà a lunedì 1 gennaio 2021, solo pochi giorni dopo la precedenteannunciata del 30 dicembre 2020. Ildiretto da ...