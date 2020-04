Una Vita, anticipazioni spagnole: Genoveva pugnala Marcia (Di sabato 25 aprile 2020) Le nuove anticipazioni spagnole di “Una Vita” (Acacias 38) ci raccontano che Felipe, dopo la morte di Celia, è conteso tra due donne: l’ex prostituta Geoveva, vedova di Samuel, e l’ex domestica Marcia. Le due si affrontano e Genoveva tenta di convincere l’altra giovane che Felipe non la ami davvero; che la voglia solo schiavizzare e magari farla prostituire (come era successo a lei prima che Samuel la togliesse dal bordello pagando con la Vita). Marcia sta per andarsene indignata, ma Genoveva la trattiene e la discussione continua. Marcia è a conoscenza di un terribile segreto di Genoveva. Dice di essersi pentita di non averlo rivelato prima a Felipe, ma che non è mai tardi per la verità: praticamente minaccia la rivale di rivelare all’Alvarez Hermoso che il figlio che questa aspetta, non è suo. Genoveva ordina a ... Leggi su pianetadonne.blog Una Vita anticipazioni - puntate future : Bellita e Josè rimangono senza soldi

Simone Moro, dall’alpinismo agli elicotteri È il 2009 quando Moro decide di associare alla sua passione per gli Ottomila (nel 2009 ha già salito in invernale Shisha Pangma e Makalu) una nuova sfida: l ...

I primi anni di carriera li ha vissuti alla Casa di Cura Rizzola, di San Donà. Poi il suo percorso ha conosciuto una svolta improvvisa, ma decisiva, con il trasferimento al reparto di ortopedia ...

