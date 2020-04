Un giorno amaro (Di sabato 25 aprile 2020) Roma è un guscio silenzioso e svuotato, Mattarella scende da una scalinata spettrale, il viso in parte coperto da una mascherina. E’ il simbolo della resa, della manifesta impossibilità, la conseguenza della lunga serie di errori e sottovalutazioni che hanno costretto un Paese intero a chiudere: no, il metodo Wuhan in Italia non ha funzionato. Ne stiamo pagando le conseguenze, più o meno tutti, ma ci sono chiare distinzioni: sta peggio chi non aveva un lavoro “vero”, sta peggio chi campava alla giornata, sta peggio chi aveva una piccola attività. Gli altri soffrono, ma per ora reggono. Bella la parte prima, i principi della Costituzione, ma poi bisogna attuarli. Il peggio si vedrà nei prossimi mesi, quando mancherà il pane e un tetto a molti. Vedremo allora che fine faranno quei principi. La retorica del 25 aprile non mi ha mai ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 aprile 2020) Roma è un guscio silenzioso e svuotato, Mattarella scende da una scalinata spettrale, il viso in parte coperto da una mascherina. E’ il simbolo della resa, della manifesta impossibilità, la conseguenza della lunga serie di errori e sottovalutazioni che hanno costretto un Paese intero a chiudere: no, il metodo Wuhan in Italia non ha funzionato. Ne stiamo pagando le conseguenze, più o meno tutti, ma ci sono chiare distinzioni: sta peggio chi non aveva un lavoro “vero”, sta peggio chi campava alla giornata, sta peggio chi aveva una piccola attività. Gli altri soffrono, ma per ora reggono. Bella la parte prima, i principi della Costituzione, ma poi bisogna attuarli. Il peggio si vedrà nei prossimi mesi, quando mancherà il pane e un tetto a molti. Vedremo allora che fine faranno quei principi. La retorica del 25 aprile non mi ha mai ...

Pur con le dovute eccezioni stiamo assaporando il gusto amaro della mancanza di libertà e dell’assenza di quella affettività che invece la guerra comunque in qualche modo ha concesso”. Parole del ...

L'importanza di essere una comunità unita

Il suo gusto è l'amaro sapore della privazione. Ci ha piegati ... Dobbiamo essere pronti. Oggi, per noi, il giorno della Memoria porta con sé il seguente messaggio: lottare come in passato per i ...

