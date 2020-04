Un anno fa così, oggi l'opposto: clamoroso cambio di passo per Repubblica. Ecco come apre nel giorno della Liberazione (Di sabato 25 aprile 2020) L'uscita di Carlo Verdelli dalla direzione di Repubblica si fa già vedere. A notare la differenza è Dagospia che, pubblicando le immagini della prima pagina del quotidiano di oggi 25 aprile, fa una riflessione. Con l'arrivo di Maurizio Molinari voluto da John Elkann (a capo del gruppo Gedi, ex gruppo l'Espresso ndr) si possono vedere due visioni differenti. Nel giorno della Liberazione dello scorso anno Verdelli dedicava l'apertura della prima pagina a questa ricorrenza. Cosa che si è ben guardato dal fare il nuovo direttore. Repubblica infatti oggi esce con un'apertura dedicata al coronavirus e alla rivoluzione dei trasporti, niente di più lontano dall'impronta data fino ad oggi al quotidiano. Leggi su liberoquotidiano "Over 60 sono più a rischio Covid". Ma le cose stanno davvero così?

Lorenzo Ferrari : "Il plexiglass sarebbe fantascienza : i ristoratori non umilieranno così i loro clienti" (Di sabato 25 aprile 2020) L'uscita di Carlo Verdelli dalla direzione disi fa già vedere. A notare la differenza è Dagospia che, pubblicando le immagini della prima pagina del quotidiano di25 aprile, fa una riflessione. Con l'arrivo di Maurizio Molinari voluto da John Elkann (a capo del gruppo Gedi, ex gruppo l'Espresso ndr) si possono vedere due visioni differenti. Nel giorno della Liberazione dello scorsoVerdelli dedicava l'apertura della prima pagina a questa ricorrenza. Cosa che si è ben guardato dal fare il nuovo direttore.infattiesce con un'apertura dedicata al coronavirus e alla rivoluzione dei trasporti, niente di più lontano dall'impronta data fino adal quotidiano.

