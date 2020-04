“Tutta un’altra vita” su Sky Cinema: la guida dei film stasera in tv sabato 25 aprile (Di sabato 25 aprile 2020) Cinema stasera in tv: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata sabato 25 aprile. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo per stasera in tv. Ecco i film del Cinema stasera in tv, sabato 25 aprile: Tutta un’altra vita – 21:15 Sky Cinema Genere: Commedia Uscita: 2019 Nazionalità: Italia Durata: 103′ Regista: Alessandro Pondi Cast: Enrico Brignano, Ilaria Spada, Paola Minaccioni TRAMA Gianni fa il tassista e tutti i giorni combatte con le difficoltà del suo lavoro e le risorse finanziarie che non bastano mai. E’ molto stanco e insoddisfatto e spera di poter cambiare vita un giorno..ed ecco che l’opportunità arriva all’improvviso: si ritrova a vivere in una bella villa di un miliardario in vacanza. In un ambiente lussuoso, tra macchine costosissime, feste esclusive ... Leggi su 2anews (Di sabato 25 aprile 2020)in tv: ecco ladeiin onda sui principali canali in prima serata25. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo perin tv. Ecco idelin tv,25: Tutta un’altra vita – 21:15 SkyGenere: Commedia Uscita: 2019 Nazionalità: Italia Durata: 103′ Regista: Alessandro Pondi Cast: Enrico Brignano, Ilaria Spada, Paola Minaccioni TRAMA Gianni fa il tassista e tutti i giorni combatte con le difficoltà del suo lavoro e le risorse finanziarie che non bastano mai. E’ molto stanco e insoddisfatto e spera di poter cambiare vita un giorno..ed ecco che l’opportunità arriva all’improvviso: si ritrova a vivere in una bella villa di un miliardario in vacanza. In un ambiente lussuoso, tra macchine costosissime, feste esclusive ...

unachescrive : @pattichiari_ Non sono rose e fiori, anche qui molti i cervelli li hanno portati all'ammasso ma certo tutta un'altr… - britjshboys : Con il cuore in gola, ho fatto un’altra foto a mamma in cui avevo un sorriso, ma era un sorriso spento. Insomma, p… - leeenaw : @raduraestiva AMO SIIIII ASSURDO lei in realtà ha continuato a rilasciare musica come “vektroid” e con altri pseudo… - LiberaMil : RT @INGFiore2: Liberi liberi siamo noi Però liberi da che cosa Chissà cos'è? Finché eravamo giovani Era tutta un'altra cosa Chissà perché?… - isadoralarosa : @ApriGli_Occhi @NapolitanoIda @AlviseManiero1 @RaphaelRaduzzi @DalilaNesci @pinocabras @VianelloGio… -

Ultime Notizie dalla rete : “Tutta un’altra Coronavirus: ipotesi autocertificazione solo per viaggi interregionali Affaritaliani.it