“Tu punti solo a una cosa!” UeD | Tina Cipollari punge Gemma Galgani E lei la spiazza

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 25 aprile 2020) Da alcuni giorni è ripreso l’appuntamento con ‘Uomini e Donne’, in un formato ovviamente cambiato per rispettare le restrizioni imposte dal Governo per evitare il diffondersi del male del momento. L’infinito litigio tra l’opinionistasta continuano incessantemente. Il dating show in onda su Canale 5 prevede momentaneamente la presenza di Maria De Filippi con la sua sola voce, mentre i corteggiamenti avvengono esclusivamente tramite chat. Come riferito poco fa, le grandi protagoniste sono sempre. Le due, seppur a distanza, stanno proseguendo nei loro battibecchi e si stanno scontrando in maniera durissima. La Dama ha manifestato molto interesse nei confronti di un corteggiatore virtuale, che si fa chiamare ‘Occhi blu’. Lei è rimasta completamente colpita da lui, sebbene non l’abbia ...