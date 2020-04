Trump, iniettare disinfettanti e colpire il corpo con i raggi UV, per sconfiggere il Coronavirus: è polemica (Di sabato 25 aprile 2020) Le sue affermazioni hanno fatto discutere molto, tanto che Donald John Trump, alla fine, ha definito le sue parole soltanto una proposta sarcastica. Il presidente degli Stati Uniti ha proposto una teoria per sconfiggere il coronavirus: iniezioni di disinfettanti oppure colpendo il corpo con i raggi UV. I medici, sconcertati dai consigli di una figura così forte, sono intervenuti: “Non fatelo assolutamente, può essere pericoloso”. Anche il titolare di un famoso marchio di disinfettanti, Lysol, è intervenuto sulla questione, per chiarire quanto consigliato da Trump: “in nessuna circostanza i prodotti di igiene e salute devono essere somministrati, attraverso ingestione, iniezione o qualunque altra strada, all’interno del corpo umano“. E cosa intendeva il presidente con ... Leggi su bigodino "Iniettare disinfettante per combattere il Coronavirus" - Trump fa marcia indietro : "Ero sarcastico..."

Trump “Iniettare disinfettante? Ero sarcastico”/ Coronavirus - “media hanno frainteso” (Di sabato 25 aprile 2020) Le sue affermazioni hanno fatto discutere molto, tanto che Donald John, alla fine, ha definito le sue parole soltanto una proposta sarcastica. Il presidente degli Stati Uniti ha proposto una teoria peril coronavirus: iniezioni dioppure colpendo ilcon iUV. I medici, sconcertati dai consigli di una figura così forte, sono intervenuti: “Non fatelo assolutamente, può essere pericoloso”. Anche il titolare di un famoso marchio di, Lysol, è intervenuto sulla questione, per chiarire quanto consigliato da: “in nessuna circostanza i prodotti di igiene e salute devono essere somministrati, attraverso ingestione, iniezione o qualunque altra strada, all’interno delumano“. E cosa intendeva il presidente con ...

