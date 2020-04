Tmz | Kim Jong-un è morto Ma non ci sono conferme

Leggi su newsmondo

(Di sabato 25 aprile 2020) Il leader della Corea del Nord Kim-un sarebbea causa di complicazioni in seguito a un’operazione chirurgica. Usa, l’intelligence al lavoro su un’indiscrezione delle ultime ore: Kim-un sarebbein seguito a complicazioni dopo un’operazione chirurgica. La notizia è stata lanciata da Tmz, tra i primi ad aver annunciato la morte di Kobe Bryant. Nei giorni scorsi i media di Seul avevano rilanciato una notizia secondo cui il leader della Corea del Nord, sottopostosi a intervento, sarebbe stato in pericolo di vita. I media di Seul, Kim-un in pericolo di vita dopo un intervento chirurgico. Secondo i media di Seul, Kim-un sarebbe stato operato lo scorso 12 aprile. Un intervento cardiovascolare legato al fatto che negli ultimi mesi il leader nord-coreano avrebbe sofferto di tabagismo e obesità, che si sarebbero ...