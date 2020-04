The Haunting of Hill House 2 sta per arrivare su Netflix, il Coronavirus non ferma la serie (Di sabato 25 aprile 2020) Saranno molte le serie - e certamente tutte quelle che erano ancora in produzione lo scorso marzo - costrette a veder slittare le loro première nella prossima stagione televisiva a causa dell'emergenza Coronavirus, ma The Haunting of Hill House 2 non è tra queste. Le riprese della serie horror/paranormale di Netflix, una delle rivelazioni tra gli originali della piattaforma dello scorso anno, sono terminate poco prima che il lockdown negli Stati Uniti fermasse tutte le produzioni televisive e cinematografiche, come accaduto anche alla quarta stagione di The Crown. The Haunting of Hill House 2 non dovrebbe dunque subire le conseguenze della pandemia, visto che è già in post-produzione da qualche settimana. Lo ha confermato il creatore della serie, Mike Flanagan, che ha rassicurato il pubblico sull'uscita della seconda stagione. Flanagan ha ... Leggi su optimagazine The Haunting of Bly Manor attualmente in fase di post-produzione (Di sabato 25 aprile 2020) Saranno molte le serie - e certamente tutte quelle che erano ancora in produzione lo scorso marzo - costrette a veder slittare le loro première nella prossima stagione televisiva a causa dell'emergenza, ma Theof2 non è tra queste. Le riprese della serie horror/paranormale di, una delle rivelazioni tra gli originali della piattaforma dello scorso anno, sono terminate poco prima che il lockdown negli Stati Unitisse tutte le produzioni televisive e cinematografiche, come accaduto anche alla quarta stagione di The Crown. Theof2 non dovrebbe dunque subire le conseguenze della pandemia, visto che è già in post-produzione da qualche settimana. Lo ha conto il creatore della serie, Mike Flanagan, che ha rassicurato il pubblico sull'uscita della seconda stagione. Flanagan ha ...

I nuovi Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.4.2 di AMD offrono il pieno supporto ai nuovi Gears Tactics e Predator: Hunting Grounds, rispettivamente in arrivo il 28 e il 24 aprile. Il primo è un ...

In Predator Hunting Grounds, il nuovo sparatutto multiplayer asimmetrico di IllFonic, i giocatori PS4 e PC possono giocare insieme grazie al crossplay. Vediamo come è possibile abilitare e ...

