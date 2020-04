Terremoto Sicilia oggi 25 aprile 2020: scossa di magnitudo 3.5 nella zona di Enna (Di sabato 25 aprile 2020) Terremoto in Sicilia oggi, sabato 25 aprile 2020, intorno alle ore 9.20. A riportare la notizia è l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) che dalle prime rilevazioni ha individuato l’epicentro a Troina, piccolo comune a poco più di 60 chilometri da Enna. Il sisma di questa mattina è avvenuto ad una profondità di 29 chilometri. Nuove informazioni saranno riportate dal profili Twitter dell’INGV. Dopo il sisma di ieri pomeriggio alle ore 16.30 avvertito in Sicilia sudorientale (magnituto 3.5) una nuova scossa di Terremoto torna a colpire il Sud Italia. Tanta paura per la popolazione che su Twitter sta riportando sotto l’hashtag #Terremoto le prime informazioni su quanto avvenuto questa mattina. DATI #RIVISTI #Terremoto ML 3.5 ore 09:21 IT del 25-04-2020 a 6 km SE Troina (EN) Prof=29Km #INGV 24313381 ... Leggi su italiasera Terremoto Sicilia : scossa in provincia di Enna [MAPPE e DATI]

