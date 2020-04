Termoscanner e numeri di telefono obbligatori: le nuove regole per fase 2 (Di sabato 25 aprile 2020) Termoscanner e numeri di telefono obbligatori: le nuove regole per fase 2 Nell’attesa che parta la fase 2 il cui avvio – secondo molte indiscrezioni – potrebbe coincidere con la data di lunedì 4 maggio 2020 la domanda ruota intorno alle nuove regole da rispettare. In sostanza la fase 2 dovrebbe essere quella di convivenza col virus durante la quale sarà necessario continuare ad avere comportamenti cauti e seguire in parte ciò che già facciamo. Un esempio su tutti: mantenere il distanziamento sociale. Le novità attese nella fase 2 Un’altra novità potrebbe essere rappresentata dal lancio di un app utile e tracciare gli spostamenti ed intervenire in maniera molto circostanziata in caso di nuovi contagi per individuare i soggetti entrati in contatto con i positivi da coronavirus. Si parla anche obbligo di ... Leggi su termometropolitico Termoscanner e numeri di telefono obbligatori : le nuove regole per fase 2

Ultime Notizie dalla rete : Termoscanner numeri Coronavirus, termoscanner e numeri di telefono: come sarà fase 2 Virgilio Notizie Enrico Chillè La nuova normalità passa anche attraverso una rivoluzione

Negli aeroporti, i flussi di passeggeri saranno separati in percorsi diversi, con distanziamento sia ai controlli che agli imbarchi, e per tutti vigerà l'obbligo della misurazione della temperatura ...

Fase 2, il Comune di Genova pensa a corsie preferenziali per bici e mezzi elettrici

“Sugli autobus si potrà salire solo con la mascherina e solo se non si avrà la febbre – aggiunge Bucci – non sappiamo ancora come fare, perché un termoscanner a bordo ... necessario avere un maggior ...

