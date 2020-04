Tennis, tutte le italiane tra le prime 500 della classifica Wta. Solo Giorgi e Paolini in Top-100 (Di sabato 25 aprile 2020) Il Tennis femminile italiano sta attraversando un momento di crisi come dimostra l’attuale ranking WTA. Infatti tra le prime cento della classifica mondiale ci sono Solo due azzurre: Camila Giorgi (89) e Jasmine Paolini (95). tutte le altre giocatrici sono molto lontane dalla Top-100, anche se la giovane Elisabetta Cocciaretto (157) è in continua crescita e punta a superare questo muro nel più breve tempo possibile. TOP 500 italiane RANKING WTA 89. Camila Giorgi 732 95. Jasmine Paolini 689 151. Giulia Gatto-Monticone 415 153. Martina Trevisan 413 157. Elisabetta Cocciaretto 402 169. Sara Errani 368 196. Martina Di Giuseppe 315 293. Martina Caregaro 194 307. Sergio Rubini 176 312. Jessica Pieri 174 316. Bianca Turati 167 335. Lucia Bronzetti 154 353. Cristiana Ferrando 136 392. Lucrezia Stefanini 116 401. Debora Chiesa 112 429. Camilla Scala 100 442. Federica Di Sarra ... Leggi su oasport Quali sport si potranno fare dal 4 maggio? Corsa - ciclismo - tennis : tutte le discipline che verranno riaperte

Tennis, Guillermo Vilas è malato: l’ex re della terra rossa «non riconosce gli amici»

Se il tennis degli anni 70 è diventato uno sport così popolare, lo si deve a pochi eletti: Borg, Connors, McEnroe, e Vilas, che tutti chiamavano Willy o «the young bull of the Pampas». Considerava ...

