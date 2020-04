Tennis | dall’Argentina arriva la notizia della malattia di Guillermo Vilas

Leggi su oasport

(Di sabato 25 aprile 2020) L’exta argentinopotrebbe avere unaneuro-degenerativa, secondo quanto scritto dall’odierna edizione cartaceaGazzetta dello Sport, che cita fonti del Paese sudamericano. La sua situazione di salute, purtroppo al momento non sarebbe delle migliori, tanto che non sarebbe in grado di riconoscere gli amici. Le ipotesiRosea vanno dalla demenza senile all’Alzheimer, anche se già da tempo il sudamericano accusa problemi di salute, che si sarebbero aggravati negli ultimissimi tempi.da molto infatti non presenzia più a tornei die di rado si mostra in pubblico ed il motivo potrebbe essere proprio questo. Dall’Argentina infatti riferiscono: “La sua salute mentale sta peggiorando a vista d’occhio. Ha dei momenti di lucidità, ma non riesce a capire fino in fondo quello che gli ...