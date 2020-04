Televisione in lutto | morto all’improvviso l’attore e star delle serie tv Famiglia e

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 25 aprile 2020) Dimitri Diatchenko è stato trovatoall’età di 52 anni nella sua residenza in Florida, negli Stati Uniti. L’attore non si faceva sentire da diversi giorni, quindi mercoledì la suaha chiesto alla polizia di fare un sopralluogo nella sua abitazione e gli agenti hanno trovato il suo cadavere. Secondo quanto riporta TMZ, la notizia è stata confermata dal fratello. La, nata a San Francisco, era nota per il suo ruolo nel film Chernobyl Diaries del 2012, ma anche per la sua partecipazione nella pellicola “Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo”, e moltetv di successo come “Walker Texas ranger”, “Criminal Mind”, “CSI Miami”, “Sons of Anarchy”, “How I Met Your Mother”, “Bones” e tanti altri.Dimitri ...