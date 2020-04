Tavecchio: «La Serie A costretta a giocare per i diritti tv. I club hanno già anticipato quei soldi alle banche» (Di sabato 25 aprile 2020) Libero intervista l’ex presidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio. «La Figc ha l’interesse di portare a termine i campionati per salvare il sistema che si poggia sui professionisti. La questione sanitaria va tenuta in considerazione, ma non si può sottovalutare l’indirizzo dell’Uefa che dice: “Prima finite i campionati”. I vertici europei sanno che tutte le leghe sono appese ai diritti tv». Se la questione non troverà una soluzione, per il calcio sarà una tragedia. «Perché questi soldi sono già stati anticipati finanziariamente dalle banche ai club: pensate all’ondata di ritorno se la stagione non riprenderà. Nel 2017 da commissario della Lega contattai broadcaster mondiali, ma non fu possibile cambiare nulla perché ogni società aveva impegnato i diritti prima di ... Leggi su ilnapolista Tavecchio : «Serie A? Momento drammatico - i campionati devono finire» (Di sabato 25 aprile 2020) Libero intervista l’ex presidente della Federcalcio, Carlo. «La Figc ha l’interesse di portare a termine i campionati per salvare il sistema che si poggia sui professionisti. La questione sanitaria va tenuta in considerazione, ma non si può sottovalutare l’indirizzo dell’Uefa che dice: “Prima finite i campionati”. I vertici europei sanno che tutte le leghe sono appese aitv». Se la questione non troverà una soluzione, per il calcio sarà una tragedia. «Perché questi soldi sono già stati anticipati finanziariamente dalle banche ai: pensate all’ondata di ritorno se la stagione non riprenderà. Nel 2017 da commissario della Lega contattai broadcaster mondiali, ma non fu possibile cambiare nulla perché ogni società aveva impegnato iprima di ...

Carlo Tavecchio, ex presidente FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: "Futuro Serie A? Il presidente federale non ha voglia di sospendere i campionati perchè sa che la ...

NAPOLI - Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC ... i campionati perché è a conoscenza della situazione drammatica in cui vivono le società di Serie A dal punto di vista economico, ma i veri ...

