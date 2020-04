18Blueys : RT @rep_bari: 'Tampone obbligatorio per tutti i turisti che verranno in Puglia': la ricetta di Emiliano per salvare l'estate [aggiornamento… - cronaca_news : 'Tampone obbligatorio per tutti i turisti che verranno in Puglia': la ricetta di Emiliano per salvare l'estate… - makaka_dotcom : RT @rep_bari: 'Tampone obbligatorio per tutti i turisti che verranno in Puglia': la ricetta di Emiliano per salvare l'estate [aggiornamento… - malinca73 : RT @rep_bari: 'Tampone obbligatorio per tutti i turisti che verranno in Puglia': la ricetta di Emiliano per salvare l'estate [aggiornamento… - rep_bari : 'Tampone obbligatorio per tutti i turisti che verranno in Puglia': la ricetta di Emiliano per salvare l'estate [agg… -

Ultime Notizie dalla rete : Tampone obbligatorio "Tampone obbligatorio per tutti i turisti che verranno in Puglia": la ricetta di Emiliano per salvare l'estate La Repubblica Rilevamento tamponi domiciliari e test sierologico: modalità operative del Dipartimento di Prevenzione

Il tampone domiciliare è riservato ai soggetti già sottoposti a isolamento fiduciario obbligatorio - perché positivi - e ai casi fortemente sospetti per rischio di contagio contratto. Ogni giorno, ...

Al lavoro dopo il Covid Ecco cosa si deve fare

1.Pazienti positivi Sono tutti coloro che sono risultati positivi al tampone nasofaringeo. Per rientrare al lavoro devono aver osservato l’isolamento domiciliare obbligatorio (28 giorni) ed essere ...

