Supermercati aperti o chiusi il 25 aprile | la mappa regione per regione

emanuele2punto0 : @MarcoD82 Ma i supermercati oggi sono chiusi e pure domani. O no? In ogni caso basta che vai in un brico center. Qu… - zazoomblog : Supermercati aperti il 25 aprile: gli orari di Carrefour Iper e Esselunga - #Supermercati #aperti #aprile: #orari - ilNotiziarioInd : Supermercati aperti il 25 aprile: gli orari di Carrefour, Iper e Esselunga - - mattia_torre : #Carrefour da inizio epidemia conta il +37% dell'importo totale speso dai clienti (dati Revolut). Del resto, i supe… - Calab_Magnifica : Supermercati Coop aperti il 25 e 26 aprile e il 1° e 3 maggio -

Supermercati aperti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Supermercati aperti