Sulla piattaforma «Io resto libero» la resistenza al virus e alle disuguaglianze (Di sabato 25 aprile 2020) La pandemia ha spostato il 25 aprile dalle strade alla piazza virtuale. L’Anpi Sulla pagina social ha postato una serie di contributi come il partigiano della Brigata Maiella, Arnaldo Ettorre, che suona Bella ciao al mandolino. L’appuntamento per le celebrazioni ufficiali era Sulla piattaforma www.25aprile2020.it dedicata all’evento #iorestolibero, ospitato sui siti di Repubblica, La Stampa, Corriere, Il Fatto quotidiano, Radio popolare, il manifesto, Avvenire, Il secolo XIX, Giornale di Sicilia. Il programma è iniziato con una versione acustica dell’Inno di … Continua L'articolo Sulla piattaforma «Io resto libero» la resistenza al virus e alle disuguaglianze proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto Quantum Error punta a PS5 come piattaforma principale. Gli sviluppatori svelano dettagli sulla longevità

Cos’è Quibi e come funziona - i dettagli sulla piattaforma “serial” con episodi da 10 minuti

Sulla piattaforma «Io resto libero» la resistenza al virus e alle disuguaglianze

Covid-19, Tuccillo (commercialisti): "Tzunami" finanziario per le aziende

impatto sulla professione del commercialista’ che si è tenuto sulla piattaforma Zoom, moderato da Angelo Capone, consigliere delegato dell’Odcec. “Mi auguro che il governo metta in campo strumenti ...

Dalle piazze alle case, un 25 Aprile «virale» per la nuova Resistenza

UN 25 APRILE “VIRALE” e corpuscolare, dunque, sia pure rispettando le norme del lockdown, durante il quale i cortei virtuali, i concerti, i video messaggi, gli appuntamenti collettivi si moltiplicano ...

