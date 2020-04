«Star Wars» | il futuro della saga è donna

Leggi su vanityfair

(Di sabato 25 aprile 2020) Un'altra serie, questa volta al femminile. Disney+, che nei giorni della pandemia si è preso la briga di rinnovare The Mandalorian per una terza stagione, avrebbe deciso di espandere ancor di più l'universo di Guerre Stellari, portandolo laddove Hollywood è già arrivato: al rosa. Stando a quanto scritto da Variety, gli Studios avrebbero affidato a Leslye Headland, già regista di Russian Dolls, l'onere di dirigere una versione al femminile di Star Wars. La produzione, non film, ma serie tv, costituirebbe un progetto top secret. Nessun dettaglio sarebbe trapelato, ma fonti rimaste anonime avrebbero rivelato al magazine statunitense l'intenzione di creare uno o più personaggi femminili, che possano muoversi in un arco temporale diverso da quello noto.