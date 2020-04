Spostamenti regionali fase 2 consentiti: ecco le anticipazioni del piano Colao (Di sabato 25 aprile 2020) Spostamenti regionali fase 2 consentiti: ecco le anticipazioni del piano Colao Spostamenti regionali: molto probabilmente è una delle questioni che più interessa gli italiani al momento, ci si potrà spostare tra una regione e l’altra all’avvio della fase 2, quella in cui si inizierà con una lenta e graduale riapertura del paese? Spostamenti regionali: il parere della task force di Colao La task force guidata dal top manager di Vittorio Colao è al lavoro per fornire il proprio parere al Presidente del Consiglio Conte sulle linee guida da attuare in vista dell’inizio della fase 2. Il parere del Comitato è che si potrebbe consentire una parziale riapertura dei negozi ma la riapertura potrebbe presto – forse tra l’11 e il 18 maggio – riguardare anche bar e ristoranti anche se bisognerà prevedere delle ... Leggi su termometropolitico Spostamenti interregionali solo se ‘giustificati’ : l’ennesima ‘ipotesi’ legata all’avvento della fase 2

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti regionali Spostamenti tra Comuni e Regioni: cosa succederà con la Fase 2 Money.it Covid Veneto, la diretta di Zaia oggi

La diretta di oggi del governatore Luca Zaia. Ecco cosa ha detto il presidente veneto oggi, 23 aprile, su Facebook. Sul Gazzettino.it gli aggiornamenti sulle misure della Regione per ...

Calabria, prove tecniche di riapertura: due ordinanze “liberano” le prime attività

Anche i minorenni, accompagnati da un genitore, possono uscire di casa ma ferme restando le misure di distanziamento e di protezione già stabilite nei provvedimenti nazionali e regionali. Confermata ...

