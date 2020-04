Sport | “Il Barcellona sta pensando di non giocare senza sicurezza al 100% per i

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 25 aprile 2020) Anche in Spagna, come nel resto dell’Europa, si continua a discutere della ripresa del calcio. Ieri il Ministro della Salute ha bloccato i tamponi indiscriminati per i calciatori e ha avvertito che la decisione spetta solo allo Stato non certo ai club. Club che avevano previsto per martedì i primi esami per poi riprendere gli allenamenti. I calciatori non erano e non sono d’accordo con la ripresa., riporta oggi in esclusiva, la posizione non ufficiale del. come spiega oggi Joan Vehils allo, il consiglio di amministrazione del Barça sta prendendo in considerazione la possibilità di rifiutarsi diancora in questa stagione se non ci sono garanzie sanitarie affidabili alin un ambiente a rischio zero, uno scenario da cui siamo lontani in questo momento. La posizione del club blaugrana non è al momento ufficiale, ma ...