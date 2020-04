"Spocchia tedesca, quante balle sull'Italia". Dalla Germania, 'uomo che sbugiarda la Merkel: "Tra 2 anni addio Europa" (Di sabato 25 aprile 2020) Entro un paio d'anni, addio Unione europea. A sostenerlo è Thomas Fricke, prestigioso commentatore economico tedesco, sullo Spiegel. Particolare importante: secondo Frickle, la colpa è della Germania e della sua abitudine a dare addosso all'Italia, ingiustamente. Una rivoluzione copernicana, dalle parti di Berlino. Nel pezzo si parla di "caricatura fatale", dell'Italia, giudicata sempre "spendacciona". "Questo non ha nulla ha che fare con la realtà e sta per disintegrare l'Europa", ammonisce Frickle. "Forse è una conseguenza di tanti film sulla mafia. Forse è semplicemente l'invidia per il fatto che l'Italia abbia un tempo migliore, un cibo migliore, pìù sole e più mare". Se questa critica fosse arrivata dall'Italia, sarebbe stata tacciata di infantilismo. Figurarsi se l'avesse pronunciata un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 aprile 2020) Entro un paio d'anni, addio Unione europea. A sostenerlo è Thomas Fricke, prestigioso commentatore economico tedesco,o Spiegel. Particolare importante: secondo Frickle, la colpa è dellae della sua abitudine a dare addosso all', ingiustamente. Una rivoluzione copernicana, dalle parti di Berlino. Nel pezzo si parla di "caricatura fatale", dell', giudicata sempre "spendacciona". "Questo non ha nulla ha che fare con la realtà e sta per disintegrare l'Europa", ammonisce Frickle. "Forse è una conseguenza di tanti filma mafia. Forse è semplicemente l'invidia per il fatto che l'abbia un tempo migliore, un cibo migliore, pìù sole e più mare". Se questa critica fosse arrivata dall', sarebbe stata tacciata di infantilismo. Figurarsi se l'avesse pronunciata un ...

OmegaSlayer : RT @Libero_official: Thomas #Fricke e lo #Spiegel contro la #Merkel: 'Spocchia tedesca, l'Italia non è spendacciona. #Eurobond o #Europa mo… - brunobachechi : RT @Libero_official: Thomas #Fricke e lo #Spiegel contro la #Merkel: 'Spocchia tedesca, l'Italia non è spendacciona. #Eurobond o #Europa mo… - Roselmeti : RT @Libero_official: Thomas #Fricke e lo #Spiegel contro la #Merkel: 'Spocchia tedesca, l'Italia non è spendacciona. #Eurobond o #Europa mo… - Libero_official : Thomas #Fricke e lo #Spiegel contro la #Merkel: 'Spocchia tedesca, l'Italia non è spendacciona. #Eurobond o #Europa… - stfpgg : @francimarcons @ChiaraDiego2 Però in Germania i casi sono in aumento da 5 giorni... Non è che se ci sono posti libe… -

Ultime Notizie dalla rete : Spocchia tedesca Le parole di Vittorio Feltri, il virus del razzismo e l'epidemia mai sconfitta Gazzetta del Sud Der Tagesspiegel: «Il 25 aprile ormai in Italia è il giorno della rabbia contro la Germania»

È un viaggio sconsolato nella reazione popolare e nel ritorno di antichi pregiudizi e stereotipi antitedeschi che gli egoismi, l’arroganza di molti anche se non di tutti, l’assenza di empatia delle ...

Quella "immagine distorta" che la Germania ha dell'Italia

Un articolo molto duro nei confronti della classe politica tedesca: Thomas Fricke, che firma il pezzo, non esita a parlare di “tutta questa arroganza tedesca che - non solo adesso, ma soprattutto ...

È un viaggio sconsolato nella reazione popolare e nel ritorno di antichi pregiudizi e stereotipi antitedeschi che gli egoismi, l’arroganza di molti anche se non di tutti, l’assenza di empatia delle ...Un articolo molto duro nei confronti della classe politica tedesca: Thomas Fricke, che firma il pezzo, non esita a parlare di “tutta questa arroganza tedesca che - non solo adesso, ma soprattutto ...