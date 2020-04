Sophia Loren | La ciociara e il premio Oscar Quel film mi cambiò la

(Di sabato 25 aprile 2020)torna in tv nelcapolavoro "La" di Vittorio De Sica su cui ha detto: "mi; la vita, diventai un’attrice"

Ultime Notizie dalla rete : Sophia Loren

DiLei Vip

Sophia Loren torna in tv nel film capolavoro “La ciociara” trasmesso sabato 25 aprile 2020 in occasione del 75esimo anniversario della Festa della Liberazione. La pellicola del 1960, diretta dal ...Va in onda stasera su Rete 4, alle 21:30, La Ciociara, la miniserie del 1988 con Sophia Loren, e diretta da Dino Risi, ispirata al celebre film di Vittorio De Sica. NOTIZIA di MARICA LANCELLOTTI — ...