Sondaggi politici Centrodestra oltre il 48% | Pd-M5s staccati di 12%

fanpage : #21aprile, la maggior parte degli italiani è dalla parte di #Conte: vogliono che sia il premier a gestire la #fase2 - GrudgeBearer : @Icompetenti ma sondaggi politici non se ne fanno più in sto periodo? come mai? ?? - REstaCorporate : @BelpietroTweet #Mes stravolto nelle modalità di intervento e garanzie iniziali. Solite #FakeNews sovraniste.… - Mikadelise : @millywo @Drittorovescio_ Vorrei ricordarLe che nessuno gode della tragedia che sta attraversando l'Italia. Se noi… - saryxs87 : RT @LiutoGiusto: Una parte politica raccogliticcia che rappresenta il 43% del paese sta consegnando le chiavi di casa alla Troika. Mattarel… -

Sondaggi politici Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sondaggi politici