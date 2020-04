Sindaco confuso, festeggia la Prima Guerra Mondiale – FOTO (Di sabato 25 aprile 2020) Un Sindaco molto confuso quello di Matelica, che non ha ben compreso il valore della festa di oggi. La Liberazione, infatti, è relativa alla Seconda Guerra Mondiale, non di certo alla Prima. E non si parla certo di vittoria. Oggi il Sindaco di Matelica, nelle Marche, ha fatto pubblicare sulla pagina Facebook ufficiale del proprio … L'articolo Sindaco confuso, festeggia la Prima Guerra Mondiale – FOTO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 25 aprile 2020) Unmoltoquello di Matelica, che non ha ben compreso il valore della festa di oggi. La Liberazione, infatti, è relativa alla Seconda, non di certo alla. E non si parla certo di vittoria. Oggi ildi Matelica, nelle Marche, ha fatto pubblicare sulla pagina Facebook ufficiale del proprio … L'articololaproviene da www.inews24.it.

Signor Sindaco, Cariati? E Trebisacce? Ebbene ... Lo si vede molto in Ospedale al punto da essere spesso confuso per un nuovo impiegato». «Qualche giorno fa – fa sapere la Lega – la Giunta torna a ...

Grazia Azzolin, consigliere eletta con la Lega, ma da tempo in rotta con la maggioranza, attacca il sindaco Marcon ... sempre più confuso e sempre meno efficiente visto lo smog che crea, come ...

