"Siamo belle come siamo". Alessia Marcuzzi seduce senza trucco e senza filtri, la foto pazzesca (Di sabato 25 aprile 2020) L'ultima a mostrarsi senza trucco e senza filtri su Instagram è Alessia Marcuzzi: "Ho deciso di scattarmi una fotografia, senza filtri e senza trucco, illuminata solo dalla luce del sole. Tutti noi siamo belli, esattamente per quelli che siamo". Lo racconta Verissimo, il programma di Canale 5. La conduttrice, 47 anni, si è mostrata al naturale per lanciare la sua nuova linea cosmetica, invitando le follower a fare lo stesso: "Ho pensato di invitare anche voi a fare lo stesso! Scattatevi una foto in primo piano senza make up, con la luce naturale e mandatela a @lucebyAlessiaMarcuzzi Mi piacerebbe riempire il feed di luce con le vostre foto. Il mio desiderio è quello di valorizzare l'unicità di ognuno di noi". Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - è catastrofe Italia : oggi mille morti - superata la Cina. “Siamo il Paese più colpito al mondo - è pandemia senza precedenti” [DATI e TABELLE]

