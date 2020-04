Sesto giorno di calo dei contagiati, un nuovo positivo ogni 27 tamponi. Ma ancora 415 morti (Di sabato 25 aprile 2020) Arriva puntuale il bollettino della Protezione civile sull'emergenza coronavirus. Continua, per il Sesto giorno consecutivo il calo dei malati di coronavirus in Italia. Ma ancora troppi morti, nonostante continuano tutti gli altri indicatori a muoversi nella giusta direzione, quella della riduzione del contagio. Nelle ultime 24 ore il rapporto tra nuovi casi individuati e tamponi effettuati scende al minimo da inizio epidemia, un nuovo positivo ogni 27 tamponi. Questo fa sì che il calo degli attualmente positivi continui (complici anche i 2.622 guariti), così come continua il calo dei ricoverati con sintomi e quelli in terapia intensiva. Oggi calano inoltre le persone in isolamento domiciliare.In cifre, sono 105.847 gli attualmente positivi, 680 in meno rispetto a ieri. Sono salite a 26.384 le vittime, con un incremento di 415 in un giorno. Ieri l'aumento era stato di ... Leggi su ilfogliettone Campania - sesto giorno di calo ricoveri in rianimazione

Arriva puntuale il bollettino della Protezione civile sull'emergenza coronavirus. Continua, per il sesto giorno consecutivo il calo dei malati di coronavirus in Italia. Ma ancora troppi morti, nonostante continuano tutti gli altri indicatori a muoversi nella giusta direzione, quella della riduzione del contagio. Nelle ultime 24 ore il rapporto tra nuovi casi individuati e tamponi effettuati scende al minimo da inizio epidemia, un nuovo positivo ogni 27 tamponi. Questo fa sì che il calo degli attualmente positivi continui (complici anche i 2.622 guariti), così come continua il calo dei ricoverati con sintomi e quelli in terapia intensiva. Oggi calano inoltre le persone in isolamento domiciliare.In cifre, sono 105.847 gli attualmente positivi, 680 in meno rispetto a ieri. Sono salite a 26.384 le vittime, con un incremento di 415 in un giorno. Ieri l'aumento era stato di ...

Venerdì l'incremento era stato di 420. Sono 105.847 i positivi accertati finora e malati, con una diminuzione rispetto a ieri di 680 (è il sesto giorno consecutivo di curva in calo). Venerdì il ...

