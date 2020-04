Serie A, 17 club scrivono alla FIGC: il protocollo per la ripresa del campionato non convince (Di sabato 25 aprile 2020) Il protocollo elaborato pochi giorni fa dalla FIGC per la ripresa del campionato di ​Serie A dopo la sosta forzata a causa dell'emergenza Coronavirus non convince e lascia più di qualche dubbio ai club. A questo riguardo i medici sportivi di 17 squadre di Serie A su 20 (escluse Juve, Lazio e Genoa) hanno sottoscritto e spedito una lettera alla commissione tecnico-scientifica della FIGC con cui hanno chiesto chiarimenti su vari punti del protocollo e hanno esposto tutti i loro dubbi in merito... Leggi su 90min CDS – Serie A - c’è ancora spaccatura tra i club : c’è chi non vuole giocare

Serie A - l'allarme di De Siervo : "Non giocare significa svendere i nostri campioni ai club europei"

5 tamponi donati dai club per ogni test ad un giocatore : la proposta della Serie A al Governo (Di sabato 25 aprile 2020) Ilelaborato pochi giorni fa dper ladeldi ​A dopo la sosta forzata a causa dell'emergenza Coronavirus non convince e lascia più di qualche dubbio ai. A questo riguardo i medici sportivi di 17 squadre diA su 20 (escluse Juve, Lazio e Genoa) hanno sottoscritto e spedito una letteracommissione tecnico-scientifica dellacon cui hanno chiesto chiarimenti su vari punti dele hanno esposto tutti i loro dubbi in merito...

repubblica : I medici sportivi di 17 club di Serie A scrivono alla Figc: 'Così non si torna in campo' [di FULVIO BIANCHI] [aggio… - tuttosport : Tamponi per i cittadini in arrivo dai club di #SerieA ?? - LALAZIOMIA : - adriano69bis : RT @SportRepubblica: I medici sportivi di 17 club di Serie A scrivono alla Figc: 'Così non si torna in campo' - AlexJuventina34 : RT @SportRepubblica: I medici sportivi di 17 club di Serie A scrivono alla Figc: 'Così non si torna in campo' -