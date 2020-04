Screening di massa a Eboli: tutti negativi i tamponi effettuati (Di sabato 25 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoEboli (Sa) – Su 386 tamponi analizzati, 386 sono risultati negativi. Un grandissimo sospiro di sollievo per la città di Eboli dove sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati a cura dell’Istituto Zooprofilattico che ha stretto una grande sinergia con l’Asl Salerno e la Regione Campania, e che hanno coinvolto i medici di base, i pediatri, i farmacisti, la Polizia Municipale, gli impiegati comunali in servizio nei front-office sia nella sede principale che in quella di Santa Cecilia, gli operatori ecologici della Sarim, le assistenti sociali del Piano di Zona, i volontari del servizio Nessuno resti solo!, gli operatori sociali di centri di accoglienza, la Protezione Civile, gli Ispettori Ambientali, la Croce Rossa Italiana, l’associazione Polizia di Stato. Una notizia accolta con grande emozione da parte di ... Leggi su anteprima24 Padula - il Comune avvia screening di massa su 350 persone

