Scia di punti luminosi nel cielo | ieri sera il passaggio dei satelliti Starlink

(Di sabato 25 aprile 2020) Ancora una volta nellata di, 24 Aprile, l’associazione ricerca italiana aliena ( A.R.I.A) è stata subissata da molte segnalazioni provenienti per la maggior parte dal Nord Italia e qualcuna dal Centro Italia: molti testimoni segnalavano la presenza indi moltiniin rapido movimento, apparizione che però sarebbe durata giusto una manciata di secondi. In molti si sono domandati cosa fossero e ancora una volta la fantasia ha fatto immaginare ad una invasione aliena. L’ufologo ligure e fondatore di A.R.I.A Angelo Maggioni ci tiene a tranquillizzare tutti spiegando l’accaduto: “Nessun ufo e nessun alieno , per il momento direi che il contatto tra noi e loro è ancora rimandato, quello che è stato avvistato stanotte tra le 21:50 e 22:.00 è semplicemente il treninodi Elon Musk ...