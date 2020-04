Scarcerato a causa del Coronavirus | 33enne uccide la figlia di 9 anni in Turchia

Leggi su tpi

(Di sabato 25 aprile 2020), uomoladi 9Tragedia in. Un uomodelladi 9. Muslum Aslan era finito in prigione per avere pugnalato la moglie l’anno scorso. Ilera stato fatto uscire dal carcere nell’ambito delle misure adottate per contrastare l’epidemia del. Una volta fuori ha ucciso la sua bambina. L’uomo era stato liberato in seguito a una amnistia che ha permesso la liberazione dei detenuti nelle carceri sovraffollate nell’ambito delle misure per contrastare l’epidemia del. Un anno fa aveva accoltellato la moglie Rukiye Aslan. Ora è di nuovo in carcere per avere picchiato a sangue (fino arla) Ceylan, ladi 9. Secondo quanto riporta la stampa locale, l’uomo non appena uscito dal carcere sarebbe andato dalla moglie ...