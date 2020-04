Santo del Giorno 25 Aprile: San Marco Evangelista (Di sabato 25 aprile 2020) Il Santo del Giorno 25 Aprile è l’Evangelista San Marco, vissuto nel I secolo d.C. Vediamo chi era, cosa fece e perché è stato canonizzato. Santo del Giorno 25 Aprile: chi era San Marco Nato a Cirene nel I secolo e cugino di San Barnaba, San Marco rimase fedele all’Ebraismo fino alla Resurrezione di Gesù, quando si convertì al Cristianesimo per opera di San Pietro. In effetti San Marco fu l’interprete ed una sorta di segretario dello stesso San Pietro; secondo gli studi, il suo ben noto Vangelo altro non è che la predicazione di Pietro fissata su carta. San Marco scrisse il suo Vangelo mentre si trovava a Roma, dove aveva accompagnato proprio San Pietro; scelse il greco perché era la lingua più parlata in quell’epoca. La datazione precisa dei suoi scritti non è nota, ma si colloca fra il 40 e il ... Leggi su pianetadonne.blog "Una clamorosa burla". Santori - che figura : la telefonata del Papa "chiama" la smentita de La Zanzara

