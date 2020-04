Sant’Egidio del Monte Albino | registrato un nuovo caso di coronavirus

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Egidio del(Sa) – Sale a 17 nel comune di Sant’Egidio delil totale delle persone attualmente positive. Nella giornata di oggi è stata registrata nel comune guidato dal sindaco Nunzio Carpentieri undi positività. Si tratta di un familiare convivente deln. 26, in quanto tale già sottoposto a quarantena in forza dell’ordinanza del sindaco del 21 aprile. Anche per lui vale il ragionamento già fatto altre volte relativo alla facilità con cui il virus si diffonde all’interno dei contesti familiari. La notizia positiva è che, per ora, i tamponi effettuati sugli altri due familiari conviventi sono risultati negativi. Per diversi altri residenti positivi si resta in attesa dell’esito definitivo dei tamponi che ...