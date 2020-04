Salvini mostra la corda. Il leader della Lega ha commesso troppi errori. Dal siluramento del governo giallo-verde all’insistenza ossessiva sul Mes (Di sabato 25 aprile 2020) Matteo Salvini mostra la corda. troppi errori commessi, dal siluramento del governo giallo-verde deciso sulla spiaggia del Papeete all’insistenza ossessiva sul Mes, dall’alleanza coi sovranisti europei che all’atto pratico sono sempre andati contro l’Italia, fino alla scelta di una linea di ostilità al governo nella pandemia cercando di speculare su una tragedia nazionale. Una politica troppo rozza, insomma. Così il gradimento popolare per Salvini sembra in discesa, stando ai sondaggi, e c’è scontento nel partito. Il Capitano pare essere contestato da almeno due grossi calibri della Lega: più o meno apertamente da Giancarlo Giorgetti, col quale Salvini avrebbe avuto uno scontro molto duro proprio sulla linea politica, e sotterraneamente da Luca Zaia. Molti hanno notato che Salvini non ha speso una parola per i successi del ... Leggi su lanotiziagiornale Salvini censura gli italiani? I ban su Twitter e il video che lo dimostra

