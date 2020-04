Salerno, il sindaco Napoli celebra la Festa della Liberazione (Di sabato 25 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Un 25 aprile aspettando la Liberazione dal COVID-19. Il pensiero del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli che ha partecipato ad una cerimonia veloce, semplice e sobria in occasione del 75º anniversario della Liberazione non poteva non andare anche alle vittime del virus. Nel rendere omaggio alla lapide del partigiano Nicola Monaco, in piazza Cavour, e per lui a tutti i combattenti, il sindaco ha commentato la cerimonia come un simbolo per la rinascita dell’Italia. ”Questa crisi ha creato una unità di intenti fra tutti cittadini con una speranza di futuro che dobbiamo coltivare per le giovani generazioni alle quali noi affidiamo il destino dell’Italia – ha spiegato il sindaco di Salerno, a margine della cerimonia- quindi da questo punto di vista è molto significativa e simbolica la celebrazione ... Leggi su anteprima24 Campania : aumentano morti - guariti e contagiati. Sindaco : “Salerno sotto controllo”

Salerno - 11 consiglieri scrivono al sindaco : “Più coinvolgimento nelle decisioni”

Prof_WEB : Sindaco di Salerno - Vincenzo Napoli: Fase 2 ...Ruote - Per una Rete Ciclabile di Emergenza a Salerno - Firma la pe… - tvoggi : 25 APRILE, CELEBRAZIONE IN FORMA RISTRETTA PER LA FESTA DELLA LIBERAZIONE Sabato 25 Aprile, alle ore 8.30 il Sindac… - CanaleSeiTv : Salerno: domani Festa della Liberazione. Il programma del Sindaco

Ultime Notizie dalla rete : Salerno sindaco Foto - Liberazione a Salerno: il sindaco omaggia i caduti Ottopagine Reggio Calabria, distrutta la sede della Fondazione Falcomatà. Lo sdegno del sindaco: "Offesa l'intera città"

Devastata da vandali che hanno rubato pc e imbrattato muri. La denuncia su Fb di Giuseppe Falcomatà, figlio dell'ex sindaco ...

Il giorno della Liberazione. Merola: "Anche i giovani stanno imparando una nuova resistenza"

Così il sindaco Virginio Merola ha aperto le celebrazioni per il 75esimo anniversario della ... a chi ha qualcuno lontano, a chi come me non sa quando rivedrà la mamma o il papà. La memoria è sforzo ...

