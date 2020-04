Rossi ricorda | «Gol alla Juve? Ho visto gente piangere per me»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 aprile 2020) Giuseppehato l’incredibile partita fatta contro lantus durante la diretta Instagram con Cronache di Spogliatoio Nella lunga diretta Instagram con Cronache di Spogliatoio, Giuseppehato l’incredibile partita fatta contro lantus nell’ottobre del 2013. Le sue parole. FIORENTINA– «La sensazione di quella partita non posso dimenticarla. Prima della partita tutti parlavamo della rivalità con lantus: la percepivo, ma non la comprendevo. Durante il viaggio dall’albergo allo stadio capii però subito cosa significasse: mi lessi la storia, le motivazionibase di quella rivalità. In quel viaggio mi sono detto: ‘Questa partita qui è veramente una delle più importanti dell’anno’. In quel primo tempo partimmo con il piede sbagliato, quando fai qualche errore ...