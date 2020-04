Roma Provocano incidente ferendo una donna e fuggono | bloccati dopo un inseguimento

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 25 aprile 2020) Una pattuglia del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia Locale diCapitale ha fermato due cittadini di nazionalità georgiana di 32 e 29 anni che, a bordo di un veicolo Peugeot, hanno tentato la fugaaver causato unin via Palmiro Togliatti in cui è rimasta ferita unadi 75 anni. I due sono statiun, nei pressi di via Casilina all’altezza dell’acquedotto Alessandrino e accompagnati presso il centro di foto segnalamento del Comando Generale. Il conducente è risultato privo di patente in quanto mai conseguita e positivo agli esami alcolemici e tossicologici. Entrambi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria, mentre larimasta ferita nello scontro ha riportato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. A bordo dell’auto, che è stata posto sotto ...