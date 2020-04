Roma | arrestato 31enne | aveva molestato almeno 6 donne

(Di sabato 25 aprile 2020): a seguito di una doppia denuncia, è scattata la misura cautelare per unre. L’uomoaggredito e: un uomo di 31 anni è statocon l’accusa di aver aggredito e. Come riporta Skytg24, l’inchiesta sull’uomo è partita a seguito di una doppia denuncia, … L'articoloproviene da www.inews24.it.

fattoquotidiano : Roma, molestie e violenza sessuale su almeno sei donne: arrestato 31enne. Le aggressioni alla fermata del bus o men… - Agenzia_Ansa : Ha aggredito e molestato almeno sei donne, arrestato a Roma #ANSA - clubuds : Ha aggredito e molestato almeno sei donne, arrestato a Roma - Lazio - - SoniaLaVera : RT @magicaGrmente22: Roma, pretende soldi e sfascia l’auto: arrestato. Il pm lo libera: troppo misero il bottino - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: Arrestato a Roma un violentatore seriale -

Ultime Notizie dalla rete : Roma arrestato

In particolare, in un caso, ha rincorso la preda , che urlava per richiamare l'attenzione di eventuali passanti e, dopo averla raggiunta, l'ha aggredita scaraventandola su un'autovettura in sosta, con ...che hanno consentito di stabilire la sua presenza in tutti i luoghi presso cui si erano verificati i reati.Nei confronti del 31enne, un'ordinanza di misura cautelare in ...