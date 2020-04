Riaprire le scuole: per la Cgil è fondamentale (Di sabato 25 aprile 2020) Basta! Non si può andare avanti così. Il più importante sindacato italiano chiede di Riaprire le scuole. La Cgil invita il Governo ad agire. “E’ il lavoro in sicurezza che sconfiggerà il virus e che rilancerà la nostra economia. Poi bisogna pensare anche a molto altro dai trasporti, al turismo alla cultura e, da subito, a come e quando aprire nidi asili e le scuole di ogni grado, studiando tutti gli accorgimenti utili di edilizia scolastica e di composizione delle classi, oltre a stabilizzare gli insegnanti precari”. Lo afferma il leader della Cgil, Maurizio Landini, in una intervista alla Stampa dopo l’accordo con i sindacati in vista delle riaperture. “L’insegnamento a distanza va bene” precisa Landini. “Ma serve pure quello in presenza. Che significa anche dare una risposta alle esigenze delle ... Leggi su laprimapagina Coronavirus - Landini al Governo : “Urgente riaprire le scuole”

La Cgil chiede di riaprire le scuole

Basta! Non si può andare avanti così. Il più importante sindacato italiano chiede di riaprire le scuole. La Cgil invita il Governo ad agire. “E’ il lavoro in sicurezza che sconfiggerà il virus e che ...

Sulla scuola non c’è un piano, ed è un problema

Secondo Poli, «una settimana di tempo non basterà per organizzarsi, magari lo si potrà fare per un servizio o due». La sindaca di Empoli, Brenda Barnini, ha criticato la decisione di non riaprire le ...

