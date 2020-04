Resistenza 25 aprile: Germano Nicolini il “Comandante Diavolo” cantato da Ligabue (Di sabato 25 aprile 2020) «Ma l’è prôpi un dièvel!», è proprio un diavolo, dissero così due contadine nascoste in una cascina che lo videro fuggire tra i boschi di Correggio con la rapidità di una lepre, lasciandosi alle spalle i tedeschi lanciati all’inseguimento. Era il 1944 e da allora Germano Nicolini (26 novembre 1919) è rimasto il “Comandante Diavolo”, nonostante la sua indole da eroe buono. Un appellativo che non ha perduto nemmeno quando ingiustamente, nel ’47, venne portato in galera con l’accusa di aver ucciso un sacerdote. Una storia quella del partigiano Germano Nicolini raccontata in una canzone che Luciano Ligabue, rocker originario di Correggio, ha scritto per i Modena Park. Una vicenda di cui si parla anche nel libro ‘Noi partigiani. Memoriale della Resistenza italiana’, prefazione di ... Leggi su urbanpost 25 Aprile - il Presidente Sergio Mattarella : “I valori della Resistenza sono la base della nostra storia - chi combatte il virus onora la Repubblica”

25 Aprile : “Bella Ciao” interpretata da 7 artisti di tutto il mondo come un canto di resistenza alla Pandemia

25 aprile - Carla Nespolo : «Non smettiamo di raccontare la Resistenza» (Di sabato 25 aprile 2020) «Ma l’è prôpi un dièvel!», è proprio un diavolo, dissero così due contadine nascoste in una cascina che lo videro fuggire tra i boschi di Correggio con la rapidità di una lepre, lasciandosi alle spalle i tedeschi lanciati all’inseguimento. Era il 1944 e da allora(26 novembre 1919) è rimasto il “Comandante Diavolo”, nonostante la sua indole da eroe buono. Un appellativo che non ha perduto nemmeno quando ingiustamente, nel ’47, venne portato in galera con l’accusa di aver ucciso un sacerdote. Una storia quella del partigianoraccontata in una canzone che Luciano, rocker originario di Correggio, ha scritto per i Modena Park. Una vicenda di cui si parla anche nel libro ‘Noi partigiani. Memoriale dellaitaliana’, prefazione di ...

lauraboldrini : Buongiorno e buon 25 aprile! #25Aprile #festadellaliberazione #Resistenza #IoRestoLibera - repubblica : Il messaggio di Mattarella per il 25 aprile: 'I valori della Resistenza sono la nostra riserva etica. Oggi come all… - welikeduel : Lo #spiegonedamilano sui fatti della settimana #propagandalive - VittoriaCioffi : «Ci siamo battuti e ci battiamo perché i giovani diventino e restino sempre uomini liberi, pronti a difendere la… - schemate1 : RT @RaiCultura: LA STORIA A CASA TUA RESISTENZA: in occasione dell'anniversario della liberazione il webdoc con repertori dalle Teche Rai,… -